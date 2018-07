Nové pražské značení pro cyklisty budou řešit památkáři. Nedodržel se zákon, tvrdí

Dopravní značení v podobě silné bílé čáry na dlažbě, které zakazuje vjezd cyklistům do určitých míst v centru města, umisťuje od začátku týdne do ulic metropole Technická správa komunikací. Hotovo by mělo být koncem měsíce.

Celou záležitost však nyní prostuduje Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Praze. Podle mluvčí Holasové v současnosti není možné říct, zda je krok Prahy 1 oprávněný, nebo ne. „Domníváme se ale, že Praha 1 nedodržela pravidla, která jsou dána památkovým zákonem,“ uvedla.

Jisté je podle mluvčí zatím to, že s památkáři nové značení měla radnice konzultovat. „Tedy podat regulérní žádost na Odbor památkové péče na Magistrátu hlavního města Prahy. To je standardní postup podle památkového zákona. Dělá to tak každý, kdo chce něco instalovat v prostoru Pražské památkové rezervace,“ upřesnila.

Standardně sice památkový ústav podle Holasové dopravní značení neřeší, ale v tomto případě je podle ní otázkou, zda jsou značky nutným dopravním značením, nebo jde o „něco navíc“. Je proto možné, že pražští památkáři podají návrh na zahájení správního řízení na magistrát, aby celou věc prošetřil.

Kritik: Značka poutá pozornost

Dopravní značení se nelíbí ani řediteli Odboru památkové péče na pražském magistrátě Jiřímu Skalickému. „Bílá barva poutá pozornost a potlačuje charakter dlažby, která je pro centrum Prahy typická. Umístění značení je voleno čistě technicistně. Pro památkovou péči představuje značení negativní zásah,“ soudí. Dodal, že ani s památkovým odborem na magistrátu nikdo věc nekonzultoval.