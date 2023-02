„Obětoval se za naši svobodu.“ Lidé si připomínají na pražském Václavském náměstí památku Jana Zajíce

„To, co dnes vnímáme jako symbol, žádný symbol není. Je to hluboký razantní zásah do vědomí národa, o který se Jan Zajíc pokusil. Nikoliv jako symbol národní vzpoury, ale projev osobní svobody vzít si život,“ řekla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „A to v kontrastu té tehdejší nesvobody bylo velice burcující a myslím, že tento apel může být burcující do dneška,“ dodala.

Podle Radoměřské je připomínání si činu Zajíce dodnes důležité, protože lidská svoboda je nedělitelná jak v místě, tak v čase. A to, že máme dnes svobodu, se může podle ní změnit.