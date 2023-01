Soud snížil trest řidičce, která v opilosti zabila policistu. Ve vězení má strávit deset let

„Jedná se o nesmírnou tragédii,“ prohlásila předsedkyně senátu Michaela Pařízková. Soud se ale podle ní musel oprostit od emocionálního pohledu na věc a posuzovat čin striktně objektivně. Rudovičová spáchala trestný čin poprvé, projevila lítost a částečně sama nahradila škodu. Nebylo proto podle soudkyně potřeba ukládat trest v horní polovině trestní sazby. Soud se opřel také o dřívější verdikty v podobných případech. „Z těch vyplynulo, že trest byl opravdu nepřiměřeně přísný,“ uvedla Pařízková.

„Chtěla bych vrátit čas, ale to nemohu. Do smrti toho budu litovat,“ prohlásila v úterý u soudu Rudovičová. Její obhájce v odvolání uvedl, že prvoinstanční soud neposuzoval její jednání správně. Žena totiž nespáchala trestný čin úmyslně, a neměla by proto být odsouzena za obecné ohrožení. S tím však odvolací senát nesouhlasil.

Žena se po činu všem poškozeným omluvila dopisem. Jejich právní zástupce jí však v úterý vyčetl, že jim nepřišla čelit k hlavnímu líčení a omluvit se jim osobně. Rudovičová vysvětlila že jednala na rady lékaře a advokáta. Nebyla v dobrém psychickém stavu.

Po srážce s policejním autem zemřel muž, další dva lidé skončili v nemocnici

Rudovičová se v červenci 2020 posadila za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky – muž a žena – skončili v nemocnici. Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu.