Na konci léta začne stavba Dvoreckého mostu. Propojí Podolí a Smíchov

Konsorcium firem Metrostav TBR, Strabag a Firesta Fisher vyhrálo podle náměstka tendr díky nejnižší nabízené ceně, nejkratší nabízené době postavení mostu a nejdelší nabízené délce záruční doby stavby. Firmy most postaví za 810 dní od převzetí stavby, avizoval předseda představenstva firmy Metrostav TBR Aleš Gothard. Na stavební práce bude platit záruka 72 měsíců a na železobetonovou konstrukci mostu 120 měsíců. Smlouvu by měla metropole s vybraným zhotovitelem stavby podepsat v tomto týdnu, sdělil Scheinherr.

Téměř čtyřsetmetrový most má zapadnout do vltavského údolí

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Právě na straně ze Smíchova by se podle náměstka měl most začít stavět. Architektonická podoba mostu vznikla již za minulého vedení města. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovaly společnosti Tubes a Atelier 6. Pravomocné stavební povolení získala stavba na letos na jaře. Most bude na délku měřit 388 metrů a široký bude 16 metrů.

Návrh od architektů z Tubes a Atelier 6 by měl nenásilně zapadnout do vltavského údolí. Při hledání tvarového řešení se autoři inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Mencl si podle nich dobře uvědomoval důležitost, aby most dobře zapadl do okolní zástavby a městské krajiny a nenarušoval svým vzhledem cenné panorama.

Podobu prostoru pod mostem zpracovává výtvarný umělec Krištof Kinter. Součástí projektu je mimo jiné kavárna, pikniková zóna a Kinterova autorská socha.

Most by mohl nést jméno Madeleine Albrightové

Označení mostu Dvorecký most je pracovním názvem. Scheinherr letos dříve navrhl, aby most nesl jméno po zesnulé bývalé ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové. O finálním jménu nového mostu se bude jednat.

Nyní se v metropoli staví Štvanická lávka mezi pražskými Holešovicemi a Karlínem. Od 16. května se v hlavním městě opravuje Barrandovský most. Letos jsou práce naplánované na 110 dní, další fáze oprav budou v příštích letech. Celkově by kompletní rekonstrukce měla stát 594,5 milionu korun. Renovace by se měl dočkat Libeňský most a památkově chráněný Hlávkův most. Mluví se rovněž o vybudování takzvaného Rohanského mostu, který by spojoval Jateční ulici v Praze 7 s Urxovou ulicí v Praze 8. O stavbě mostu mezi Karlínem a Holešovicemi však zatím nebylo rozhodnuto.