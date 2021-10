Praha vyhlásí tendr na technický dozor stavby Dvoreckého mostu, který spojí Podolí a Smíchov

Most doplní chybějící propojení pro MHD, pěší a cyklisty mezi vltavskými břehy. „Stavba přispěje ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy,“ píše se v materiálu.

Další pražské mosty čekají opravy

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. Loni město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017.

Magistrát také nedávno v tendru vybral firmu Skanska, která postaví lávku mezi Holešovicemi a Karlínem přes ostrov Štvanice. Karlín a Holešovice by měl v budoucnu spojit i nový Rohanský most, o jeho stavbě nicméně magistrát zatím nerozhodl.

Mnohé mosty přes Vltavu jsou ve špatném stavu a město je postupně opravuje, aktuálně například Barrandovský. Oprava čeká rovněž Libeňský a Hlávkův most.