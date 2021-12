Možnou šikanu nájemníků v pražské vile řeší policie. Objekt dříve vlastnil lobbista Horáček

Roubenku téměř v centru Prahy památkáři považují za unikát. Nájemníci za noční můru. „Dalo by se říci, že od jara je nátlak na nájemníky, aby se vystěhovali. V podstatě jim znemožnili tam bydlet, protože nemají kuchyňku, záchod, koupelnu,“ popsal jeden nájemník.

Podle nájemníků stojí za šikanou lidé najatí novým italským majitelem. Ten tvrdí, že tam lidé bydlí nelegálně. „Žádná šikana není a nebyla. Na základě vyklízecího titulu budou vystěhováni,“ reagoval zástupce majitele objektu Tomáš Martiňák.

Nájemníci ale tvrdí, že mají řádné smlouvy. „Vyhrožovali, že se vystěhujeme ze dne na den. Přišli nějací lidé, které jsem vůbec neznal a ukázali jakousi plnou moc,“ řekl další z nich.

Situací se nyní zabývá policie. „Prověřujeme konkrétní oznámení – zdali byl spáchán trestný čin, či nikoliv. V minulosti kolega již několik skutků oznamoval správnímu orgánu pro podezření z přestupku,“ uvedl mluvčí Jan Rybanský.

Bezpečnostní kamera a nahrávky

Prošetřuje také podezření, že dům na italskou firmu nezákonně vyvedla bývalá advokátka Tomáše Horáčka. Ten byl stíhaný v kauze nemocničních zakázek a nedávno uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. „Když jsem byl vazebně stíhán, roubenku má bývalá advokátka (Nina) Rydlová spolu s dalšími vyvedla z dispozice mých společností,“ tvrdí Horáček.

Rydlovou natočila v listopadu uvnitř budovy bezpečnostní kamera, kterou tam instalovali nájemníci domu. Policie vyšetřuje advokátku kvůli převodu několika Horáčkových firem. Ten tvrdí, že ho připravila o majetek za zhruba dvě stě milionů korun. „Majetek nemá hodnotu 200 milionů korun, to za prvé. Za druhé akcie firem jsem nabyla na základě řádné kupní smlouvy,“ reagovala Rydlová.

Policie vyhodnocuje i nahrávky z její advokátní kanceláře. Ty zajistila na CD v rámci jiné kauzy. Jeden z hovorů se týká sporu s Horáčkem. „A proto on mi pořád říká: Všichni vědí, že my jsme mu to ukradli, a já mu říkám, kdo to ví? Kdo? Kdo ví, že to bylo jeho,“ zní v nahrávce.