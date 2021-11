V pátek může sněžit i v nížinách. ČHMÚ zvažuje pro část Česka výstrahu

V sobotu bude sněžení slabší, napadne zřejmě maximálně do tří centimetrů. Sněhové vločky se v Čechách můžou objevit i v nížinách, na Moravě a ve Slezsku nad 600 metry. Pro neděli zatím modely počítají s další sněhovou nadílkou. Znovu by se s větší pravděpodobností měla týkat východní části Česka – tam by mohlo napadnout až deset centimetrů, jinak to bude většinou do pěti centimetrů. Hranice sněžení bude ležet asi 400 m n. m.

I příští týden by v Česku měl vydržet zimní ráz počasí. Minimální teploty budou pod nulou, maxima lehce nad bodem mrazu. I mimo hory se najdou místa, kde vydrží celodenní mráz. Na horách čekáme maxima kolem minus čtyř stupňů Celsia.