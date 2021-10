Do Česka dorazilo první podzimní sněžení. Vločky budou padat i další dny

Sněhové vločky se objevily během noci na hřebenech nejvyšších hor Česka. Teploty se například na hřebenech Krkonoš drží slabě pod nulou, a proto zůstává slabý sněhový poprašek ležet. Nejde o nijak výjimečný jev, naopak je to v souladu s tím, co je podle statistik obvyklé. První sněhová pokrývka se v nejvyšších polohách hor objevuje obvykle už před 20. říjnem.

Na Luční boudě je už na webkamerách sníh vidět.

V noci se očekávají déšť nebo přeháňky jen ojediněle, smíšené nebo sněhové budou v polohách nad 700 metrů nad mořem. Ve středu přes den se hranice sněžení posune do asi 800 metrů. Celkem by za středu mohlo spadnout maximálně do tří centimetrů sněhu.