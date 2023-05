Řidiči musejí počítat s dopravním omezením kvůli budoucímu obchvatu Pardubic

Jedna z klíčových dopravních tepen na příjezdu do Pardubic je od úterý uzavřená. Silničáři tam připravují napojení budoucího obchvatu, na který už místní čekají přes dvacet let. Stavba se ale kvůli komplikacím několikrát odsouvala. Průjezd městem se řidičům do dokončení obchvatu výrazně prodlouží.