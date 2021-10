Malé obce usilují o zachování koloniálů, jednou z podmínek jsou i lokální potraviny

V prodejnách chybí mladší generace

Ani v obci Výrava na Královéhradecku by se místní prodejna potravin sama neuživila. Podle starostky tu převážně čerpají dotaci na energie. Celková finanční podpora od kraje a státu pokrývá zhruba padesát procent nákladů. Kromě ekonomiky tu ale postupně vyvstává další komplikace. Tou je generační obměna. Prodavači v malých venkovských obchodech stárnou a nalákat mladé je obtížné.

Například ve Štěpkově na Vysočině vede Květa Ferdanová místní obchod už třicet let. Prodává se podle ní dobře a lidé do obchodu chodí. Za dalšími zákazníky šestnáct let přejížděla do sousedních Radkovic. Dosáhla ale už důchodového věku, takže druhou prodejnu letos opustila. Ve Štěpkově pokračovat chce, dokud jí vystačí síly.

Před pěti lety byl každý šestý živnostník starší 60 let, teď je to každý pátý. A ve venkovských prodejnách je to ještě častější jev.