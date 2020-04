Z jedné z nejrušnějších metropolí je nyní město duchů, líčí studentka žijící v Tokiu

Vše se drasticky změnilo 24. března, kdy se japonský premiér Šinzó Abe dohodl se šéfem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem a vydal oficiální prohlášení o posunutí olympijských her na rok 2021. Tento krok měl na Japonsko mnohem větší dopad, než si mnozí dokáží představit.

Přípravy trvaly více než pět let, během kterých se zrekonstruovala velká část Tokia. Připravovaly se na to hotely, restaurace, obchody i celá veřejná infrastruktura. Všichni se chystali na obrovskou vlnu zahraničních turistů a investovali do nových cedulí s překladem, ekologických inovací i rozšíření prostorů, ale kvůli posunutí přišlo mnoho podnikatelů nenávratně o peníze, a některá místa proto i zkrachovala.

Sakury

Od této chvíle vše nabralo velmi rychlý spád a počet nakažených koronavirem začal rapidně narůstat. Vláda musela začít rychle jednat a premiér Abe vydal naléhavé doporučení nevycházet ven, pokud by to absolutně nebylo nutné. Všichni stále chodili do práce, ale vláda apelovala hlavně na zrušení večerních a víkendových aktivit.

To bohužel přišlo ve velmi nevhodnou dobu, jelikož se po celém Japonsku zrovna slavilo hanami, což je nejznámější tamní svátek jara a rozkvetlých třešní (japonsky sakura), který se koná na přelomu března a dubna. Během hanami se Japonci scházejí pod rozkvetlými sakurami a oslavují tak, jak to umí nejlépe – jídlem a pitím. Kvůli tomu se během víkendů zaplnily všechny parky po celém Tokiu a v největším parku Jojogi, kde kvete přes sedm set sakur, se scházely desítky tisíc lidí a celou plochu zaplnily piknikové deky. Bujaré oslavy trvaly od rána do noci.