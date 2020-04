Hanyš: Pandemie není pro mladé Čechy první zkouška. Znají bytovou tíseň i krizi po roce 2008

Vliv početné generace

Lidé narození mezi lety 1935–1945, kterým je dnes pětasedmdesát až pětaosmdesát let, utvářeli podobu této země v posledních třiceti letech a dodnes ji nepřestávají významně ovlivňovat. Generace, do níž patřili nebo patří porevoluční prezidenti Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman, zahrnuje i řadu dalších významných intelektuálů, ústavních činitelů a veřejně činných osob (např. Pavel Rychetský, Petr Pithart, Karel Schwarzenberg, Václav Bělohradský, Jiřina Šiklová, Jan Sokol, Helena Illnerová).

Mnozí příslušníci této generace byli aktivní v obrodném hnutí šedesátých let, následně v disentu, případně přežívali v šedé zóně, a po revoluci pak plně využili získané zkušenosti a kontakty a zrychleně uskutečňovali své odložené profesní a politické kariéry, které často trvají dodnes. Bez nadsázky lze říci, že jde o nejvlivnější generaci 20. století.

Politickému vlivu starší generace napomáhá také početnost a voličská disciplína, která je u lidí v důchodovém věku velmi vysoká. Zatímco v roce 2008 tvořili lidé nad pětašedesát let 14,74 procenta tuzemské populace, o deset let později už to bylo 19,42 procenta. Penzisté tak představují čím dál početnější část populace, jejímž očekáváním, hodnotám a strachům se významně přizpůsobují také politické a kulturně-politické programy.

Stárnutí elektorátu bude pokračovat s tím, jak se začnou do důchodového věku dostávat i generace Husákových dětí. Brzy proto ani nebude možné sestavit žádnou vládu, v níž by nebyly významně zastoupeny politické strany, které zastupují zájmy a hodnoty nejstarších generací.

V kontextu demografických změn není třeba mít až tak velký strach o to, že by se na potřeby a obavy starší generace zapomínalo. O solidaritě by se však nemělo hovořit jen jednosměrně, tedy od těch mladších ke starším, ale i obráceně. A v tomto si česká společnost až tak příkladně nevede.

Nehledět jen na vlastní dobré dožití

O stavu mezigenerační solidarity vypovídá nejlépe to, jaká pozornost se věnuje tématům, která mladé lidi trápí nejvíce – globální změny klimatu.

Pětašedesátiletý premiér Andrej Babiš před časem prohlásil, že nechápe, proč máme řešit, co bude s klimatem v naší zemi v roce 2050 – a můžeme mu to věřit. Ministr za ANO Karel Havlíček zase hned po propuknutí koronavirové krize přispěchal s iniciativou za odstoupení od mezinárodních klimatických závazků a premiér Babiš ho v tom samozřejmě podpořil. Takový přístup je důkazem absence solidarity vůči mladším generacím a zjevnou mezigenerační nespravedlností.

Politici sledují především krátkodobé zájmy a jsou ochotni velmi rychle redukovat investice na modernizaci energetiky nebo do školství a v důsledku tak škrtnout mladým lidem naději na budoucnost.

V současné krizi je třeba připomínat, že mezigenerační solidarita musí být vzájemná. Ti mladší a méně zdravotně ohrožení zásadně omezují ekonomickou činnost, školní docházku, kolektivní sporty nebo k životu nezbytné setkávání s přáteli a počítají s tím, že následující léta pro ně nebudou jednoduchá. Ti starší věkem by na oplátku nemuseli hledět jen na to, jak sami dožijí, ale i na to, aby předali těm mladším fungující instituce a svět, který bude k žití.