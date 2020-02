Komentář Martina Řezníčka: Rudá Achillova pata Bernieho Sanderse

Vrásky málokdy se usmívajícího bělovlasého muže jako by značily všechny problémy Ameriky, které se za 78 let jeho života nastřádaly a s nimiž se chce poprat. Rival Hillary Clintonové z minulých voleb, v nichž kandidátka de facto privatizovala demokratickou stranu ve svůj prospěch, zastává zřetelně levicové postoje.

Sanders se kdysi vyjadřoval pochvalně o revolučních marxistických režimech ve střední Americe. Později tvrdil, že to spíš než obdiv Sandinistů nebo Castra byla kritika politiky Ronalda Reagana. Jde o typický produkt západní intelektuální fascinace systémy, v nichž její nositel nikdy nemusel žít a které pro své návštěvníky ze Západu na pár dní postaví Potěmkinovu vesnici, oblečenou do líbivého ideologického hávu prostého kapitalistických skrvn.

Senátor odmítá, že by byl komunistou. Označuje se za „demokratického socialistu“. Videonahrávka z roku 1988, v níž se Sanders se ženou rozplývají nad společenskými výdobytky v totalitním SSSR, nad lustry v moskevském metru a nad „paláci kultury“ s programy pro mladé, znovu dobývá sociální sítě, i když už se objevila dříve.

Ano, moskevské metro je z architektonického i uměleckého pohledu unikát, ale potřísněný krví obětí Stalinovy vlády. Stavbu podzemky se symboly nadřazenosti komunismu a hladomor sovětského venkova od sebe nelze oddělit.

Vybydlený politický střed

Sandersova vize fungujícího zdravotnictví a vzdělání pro všechny, nejen pro majetné, mnohé Američany láká. Jeho shromáždění před čtyřmi lety i teď plní vysoké počty mladých nadšenců, které politický veterán aktivizuje. Ale jeho ideologická konzistence může být i rizikem.

Trumpovu táboru bude v případě úspěšné Sandersovy jízdy primárkami stačit sestříhat senátorovy výroky na adresu totalitního režimu a výbušné předvolební spoty jsou hotové. Trumpovo vlastní koketování se současným ruským prezidentem zůstane v jejich stínu.

Pokud by Sanders skutečně získal nominaci, budou Američané volit mezi dvěma póly – donedávna ještě nesystémovými kandidáty, kteří své strany reprezentují jen krátce. Za normálních poměrů, které už několik let nepanují, by byl vyklizený politický střed jackpotem pro umírněnou postavu, bez ohledu na stranu. Prostoru je tam tolik, že by se jich tam možná vešlo hned několik.

Ne tak v roce 2020. Toxická polarizace společnosti střed vymýtila, jako kdyby fotbalové týmy hrály jen na útok a obranu – a zálohy nechaly sedět. V Americe nezuří nic míň než studená občanská válka a rozdělení na demokraty a republikány už dávno nezrcadlí skutečné tektonické linie.

Sanders mezi demokraty ovšem vyhráno nemá, i když mu poslední úspěchy přivály několik procent v průzkumech navíc. Favorit se stává hromosvodem pro všechny blesky rivalů, tudíž vstupuje do obtížnější fáze. Demokratické závodní pole je vcelku vyrovnané a trhnout se z něj může víceméně kdokoliv.