Komentář: Deutsche Bank aneb konec evropských Goldman Sachs

Finanční dům se několikrát pokusil změnit strategii, aby se stal ziskovějším a získal zpět alespoň část své zašlé slávy. To se však nikdy nepodařilo. Ve druhé půlce minulého roku se objevila varianta, která nabízela možnost, jak pomoci finanční instituci stabilizovat: fúze s německou Commerzbank.

Transakce by za určitých podmínek dávala smysl. Přinesla by signifikantní nákladové synergie a bankám by se povedlo navýšit ostře sledovanou rentabilitu vlastního kapitálu. Námluvy zprvu vypadaly nadějně, nicméně však tvrdě narazily na odpor regulátorů, některých akcionářů – zejména německé vlády – a odborů.

Regulátorům se nezamlouvalo, že by došlo ke spojení dvou poměrně slabých finančních institucí. Z jejich pohledu tak hrozilo, že nedojde k vytvoření německého národního šampiona, nýbrž velké, avšak slabé instituce, jejíž případný kolaps by mohl mít nepříznivý vliv na celý bankovní systém eurozóny. Německá vláda a odbory zase pochopily, že úspěch transakce by závisel na masivním snižování stavů. Výrazné propouštění nikdy nepředstavuje příliš politicky průchodnou záležitost. Jednání o fúzi nakonec k velkému zklamání akcionářů zkrachovala. Frankfurtská banka tak promarnila zřejmě poslední šanci, jak odvrátit svůj nezadržitelný pád.

Radikálnost plánů banky mnohé překvapila

Na konci června se začaly objevovat zprávy, že Deutsche Bank svůj byznys významně zredukuje. Hovořilo se zejména o rychlejším opouštění amerického trhu. Nicméně radikálnost opatření, o kterých vedení rozhodlo během prvního červencového víkendu, mnohé překvapila. Banka oznámila, že plánuje uzavřít divizi global equities, která se zabývá obchodováním s akciemi. Toto oddělení zprostředkovává akciové obchody zejména institucionálním hráčům – například investičním fondům. Nabízí i prodej sofistikovaných finančních derivátů.

Divizi se dlouhodobě nedařilo. Zaostávala za americkými konkurenty. Proto mnozí hodnotí její uzavření jako strategicky správný krok. Jiní však tento postup kritizují: pokud se banka přestane angažovat ve službách spojených s akciovým obchodováním, ztratí konkurenční výhodu oproti ostatním finančním domům. Strategie peněžního ústavu však hovoří jasně: postupně redukovat své operace v segmentu investičního bankovnictví a zaměřit se na klasické korporátní a retailové bankovnictví, tedy primárně půjčky podnikům a fyzickým osobám.

Další z priorit na další roky představuje upevnění pozice v oblasti asset managementu – tedy správě aktiv pro institucionální klientelu či velmi bohaté jednotlivce. Výhodou tohoto oboru jsou poměrně stabilní a dobře predikovatelné výnosy. Kromě organického růstu plánuje Deutsche Bank v segmentu asset managementu expandovat i prostřednictvím fúze. Aktuálně probíhají jednání o možném sloučení s divizí správy aktiv švýcarského peněžního ústavu UBS.

Smysl restrukturalizačního plánu spočívá v tom, že si banka díky ukončení činnosti divize global equities uvolní dodatečný kapitál. Finanční dům by tak mohl ustát náklady spojené s restrukturalizací bez nutnosti opět navyšovat vlastní kapitál. Právě hrozba další emise kapitálu představuje pro investory noční můru. Pokud by tento scénář nastal, lze očekávat následný pokles cen akcií. Náklady restrukturalizace se odhadují až na 7,4 miliardy eur. Deutsche Bank počítá s tím, že část prostředků získá i úplným zastavením dividendových plateb.