Poskvrněná legenda jménem Deutsche Bank. Jedna z největších bank Evropy bojuje o přežití

„Spojení mohlo přinést významné nákladové synergie a nově vzniklá banka by rychle navýšila ostře sledované ukazatele rentability vlastního kapitálu. Nicméně transakce narazila na tvrdý odpor regulátorů, některých akcionářů – zejména německé vlády – a odborů. Regulátorům se nezamlouvala možnost spojení dvou slabých peněžních ústavů. Německá vláda a odbory si uvědomovaly, že případný úspěch by závisel na masivním snižování stavů, což je často politicky neprůchodné,“ vysvětluje Pfeiler.

Deutsche Bank teď plánuje, že se zbaví svých globálních operací s akciemi a upozadí investiční aktivity a naopak se zaměří na správu majetku bohatých klientů. V této souvislosti chce konkurovat například známým švýcarským ústavům, jako je UBS či Credit Suisse. „Uspět však bude velmi složité. Pro získání nových klientů je třeba získat úspěšné manažery od konkurence. Deutsche Bank přitom má omezené prostředky na přeplácení a lákání nových zaměstnanců,“ dodává Křeček.

Strategie banky, která podle něj spočívá ve snaze „prošetřit se k prosperitě“, by se dala označit jako konzervativní. Nicméně investoři ji nepřijali moc dobře, hlavní obava spočívá podle Křečka v tom, že si propuštění zaměstnanci vezmou s sebou i klienty, se kterými navázali osobní vztahy. To by do budoucna mohlo vést k výrazným výpadkům příjmů.

Samotná restrukturalizace je přitom ohromně nákladná, připomíná Křeček. „Omezování rizikových aktivit sice může přinést stabilnější hospodářské výsledky, ale s nižším rizikem lze očekávat i nižší výnosy. Těžko tedy předpokládat, že Deutsche Bank udělá tlustou čáru za svou minulostí a začne raketově růst,“ uzavírá.

Běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem

Podle Pfeilera tak každopádně čeká Deutsche Bank náročné období s velmi nejistým výsledkem. „I v případě nejoptimističtějšího scénáře by se banka měla dostat v roce 2022 na návratnost vlastního kapitálu ve výši osmi procent, což ve srovnání s jinými finančními domy stále představuje podprůměrné hodnoty,“ konstatuje.

Dopad na český trh však bude podle Pfeilera minimální. „Pokud některé tuzemské fondy přes Deutsche Bank obchodují, budou muset přestoupit k jiné finanční instituci. To ovšem neznamená nic fatálního,“ uzavírá.

Akcie Deutsche Bank zatím ve středu odpoledne ztrácely už zhruba jen 2,5 procenta, přibližně polovinu své ranní ztráty tak umazaly.