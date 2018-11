Kvůli praní špinavých peněz prohledávali v Německu pobočky Deutsche Bank

Do skandálu kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank se stále více zaplétá německá Deutsche Bank, napsala v pondělí agentura Bloomberg.

Whistleblower Howard Wilkinson, který v pondělí vypovídal před komisí dánského parlamentu, řekl, že přes pobočku předního evropského věřitele v USA šlo zhruba 150 miliard dolarů (asi 3,4 bilionu Kč) podezřelých fondů. Podle zdroje agentury obeznámeného se situací jde právě o Deutsche Bank.

Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustředí řada mezinárodních vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,2 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Howard Wilkinson, šéf pobaltské obchodní sekce Danske Bank v letech 2007 až 2014, uvedl při slyšení před dánským parlamentním výborem, že do plateb přes estonskou pobočku bylo zapleteno několik dalších úvěrových institucí a že na řadě transakcí se podílely dvě velké americké banky a americká pobočka velké evropské banky. „Byla to přední korespondenční banka pro americké dolary,“ řekl Wilkinson. „Trvalo to do roku 2015, nejméně devět let,“ dodal.

V rámci šetření dánské banky vyšetřovatelé USA kontaktovali podle informací agentury Bloomberg jak německou Deutsche Bank, tak americké ústavy Bank of America a JPMorgan. Wilkinson odmítl banky jmenovat v obavách, že by mohl jít do vězení nebo čelit jiným soudním sporům.

Banka JPMorgan prý přestala poskytovat služby Danske Bank v roce 2013, druhé dva ústavy ještě dva roky pokračovaly.

Akcie Deutsche Bank letos klesly už o více než 40 procent.