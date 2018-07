Švec: Migrace jako odpověď na všechny otázky

Místo hledání odpovědí na otázky, zda Česká republika nemá sama vlastní problém, pokud je jedním z hlavních výrobců a dodavatelů pervitinu do Německa, Fiala volil opět stejnou odpověď: „Víte, já myslím, že v tomto případě jde pouze o migrační krizi.“

Migrace, ač přestává být faktickým problémem a postupně ustává, je stále velkým tématem pro některé politické strany, které ho využívají k vlastní prezentaci a oslovování voličů. Téma je stále přiživováno a je odpovědí na všechny mezinárodní otázky, bez ohledu na možné domácí problémy.

Co říkají fakta

Migrační krize v Evropě oslabuje. Počet migrantů přicházejících do Evropy klesá každým rokem. Podle informací Mezinárodní organizace pro migraci v prvním pololetí roku 2016 přišlo do Evropy 240 tisíc migrantů, ve stejném období roku 2017 to bylo 100 tisíc a v první polovině roku 2018 už jen 54 300.

Pokles je tedy poměrně razantní a vše zatím nasvědčuje tomu, že z hlediska přílivu lidí mířících do Evropy mají jednotlivé země to nejhorší za sebou.

Migrační proudy ze zemí severní Afriky a Blízkého východu slábnou, rétorika politických stran tomu však neodpovídá. Mnozí politici zjistili, že téma migrantů je velmi vděčné a dokáže jim přinést politické body.

Strategie je to úspěšná. V Německu se jí daří využívat Alternativě pro Německo (AfD), na Slovensku se podařilo uspět Mariánu Kotlebovi a jeho ĽSNS, protiimigrační rétoriku využívají i vládní strany v Rakousku či Itálii. Radikální a populistické strany se dokonce uchylují ke strašení občanů migranty, k šíření desinformací či vzývání nacionalismu.

V Česku je migrace zásadním tématem pro hnutí Tomia Okamury. Ve svém programu například uvádí, že „probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa.“ Téma migrace je pro prezentaci hnutí jednou z prioritních, vedle otázky přímé demokracie a odchodu země z EU.