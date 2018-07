Bavorská pohraniční policie v akci. S vybavením za miliony eur bude hledat drogy a migranty

„Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel,“ uvedl bavorský premiér Markus Söder. Kontroly se budou dělat v příhraničním pásmu do 30 kilometrů od hranic a rovněž na letištích a nádražích s mezinárodním významem.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann zdůraznil, že bavorská pohraniční policie nemá nic společného s aktuálním sporem mezi sesterskými vládními stranami CDU a CSU o azylovou politiku.

Řekl, že zřízení zemské policie bylo plánováno několik měsíců, a dodal, že tato bezpečnostní složka je důležitá pro „zajištění pořádku na hranicích“. Zpočátku se mají zintenzivnit kontroly v pohraničí a bavorská pohraniční policie přitom bude mít pravomoc spolupracovat se spolkovou policií.

Zátahy na drogy z Česka

Ochrana hranic spadá v Německu hlavně do kompetence spolkové policie. Bavorská pohraniční policie se soustředí primárně na boj s přeshraniční kriminalitou – zejména na obchod s drogami. To se z velké části týká oblasti u hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje množství metamfetaminu (účinná látka v droze crystal – v Česku nazývané pervitin). Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou.

Jak důležité příhraniční kontroly jsou, dokazuje podle Herrmanna příklad z prosince 2017, kdy policie z Rosenheimu během dvou kontrol našla v autech, jež zastavila, 21 kilogramů marihuany a 12 kilogramů kokainu. „Potřebujeme opatření, abychom předcházeli rizikům vnitřní bezpečnosti, která souvisí se svobodou pohybu v Evropské unii,“ řekl Herrmann.