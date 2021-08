Nová blahutovická rozhledna rozšiřuje stezku, která zavede k vyhlídkám i do polské krajiny

„Stavba trvala necelý rok. Stála něco málo přes deset milionů. V dnešní době je to pomalu zázrak, že jsme se nedostali do víceprací, do vícenákladů,“ řekl jesenický starosta Tomáš Machýček.

Rozhledna je volně přístupná celoročně každý den. „V noci je úžasně nasvětlená, pro návštěvníky to není jenom denní zážitek, ale i noční. Výhledy, pokud nám počasí přeje, tak jsou úžasné – na Beskydy, na Jeseníky, na Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a celé úžasné okolí,“ řekl Machýček.