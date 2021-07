Řidiče v centru Havířova zdrží oprava asfaltu a výměna semaforů

Kvůli opravě Dělnické ulice bude až do 8. srpna možný průjezd po jedné polovině vozovky. Následně se ale omezení na silnici budou měnit s využitím přechodného dopravního značení každý den.

„Od 18. srpna bude část opravené Dělnické sloužit jako objízdná trasa pro opravy povrchu na Hlavní třídě. Aktuální informace budou průběžně k dispozici na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic, Správy silnic Moravskoslezského kraje a města Havířova,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL).

Mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná připomněla, že už nyní se opravuje Hlavní třída a Dlouhá třída, která patří k nejdůležitějším městským tepnám. Opravy začaly od křížení s ulicí 17. listopadu a nový asfaltový povrch se postupně bude pokládat až k velkému kruhovému objezdu, právě opravená Dělnická ulice se pak v další etapě oprav bude využívat jako objízdná trasa.

Chytré semafory usnadní průjezd sanitkám

Město navíc souběžně s opravami cest buduje také takzvané chytré křižovatky, které by měly řidičům zajistit bezpečnější průjezd Havířovem. Modernizované křižovatky budou mít centrální řízení dopravy. „Je to deset semaforů, teď aktuálně děláme první tři. Hlavní účel je, že integrovaný záchranný systém, například sanitka, když zadá do GPS souřadnice svého výjezdu, při příjezdu na křižovatku semafor automaticky přepne do zelené,“ popsal Niemec.

Semafory také budou v nočních hodinách fungovat v takzvaném celočerveném provozu, kdy se při příjezdu vozidla v daném směru přepíná signál na zelenou. Celkové náklady na modernizaci silnic i úpravu křižovatek budou 114 milionů korun. Podle města by všechna omezení měla skončit zhruba v půlce září.