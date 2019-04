Chytré semafory v Hradci mají urychlit průjezd, pohlídají ale i rychlost a jízdu na červenou

Nový systém řízení dopravy by měl například umožnit, že pokud se ke křižovatce bude blížit auto s výstražným majákem, semafor se v požadovaném směru přepne na zelenou. Pomohlo by to například na křižovatce u nemocnice, která je jednou z nejfrekventovanějších ve městě a kde auta záchranářů musí kličkovat a projet na červenou několikrát denně.

„Některé zdroje uvádějí, že jízda za použití výstražného zařízení šestinásobně zvyšuje možnost dopravní kolize,“ říká Ivo Novák z krajské záchranky. Možnost přepnout na zelenou by podle něj pomohla. „Průjezd se stane plynulejším, bezpečnějším a rychlejším,“ věří.

Přednost na křižovatkách budou mít i městské autobusy a trolejbusy. „Tím pádem si myslíme, že zlepšíme časy a dodržování jízdního řádu,“ míní vedoucí marketingu hradeckého dopravního podniku František Meduna.