Vlastnictví aut přestane dávat smysl už roku 2026. Přední světoví futurologové předpověděli, co nás čeká

Profil Kdo je Peter H. Diamandis

Peter H. Diamandis je řecko-americký vizionář, inženýr, lékař a podnikatel.

Je zakladatelem a předsedou Nadace X Prize, spoluzakladatelem a výkonným předsedou Singularity University a spoluautorem bestsellerů New York Times s názvem Abundance: The future is better than you think a BOLD: How to Go Big, Create Wealth, and Impact the World.

Je také spoluzakladatelem Zero Gravity Corporation, spoluzakladatelem a místopředsedou Space Adventures Ltd., zakladatelem a předsedou Ligy Rocket Racing, spoluzakladatelem International Space University,, spoluzakladatelem Planetary Resources, Inc., zakladatelem organizace Students for the Exploration and Development of Space a místopředsedou a spoluzakladatelem Human Longevity, Inc.