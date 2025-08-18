Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách ráno zkolabovaly internetové stránky, na kterých si lidé mohou vouchery od 08:00 rezervovat. Přetížené stránky se uživatelům pomalu načítaly už před 08:00, krátce po zahájení registrací se pod náporem požadavků přestaly zájemcům zcela zobrazovat. Nyní fungují v omezeném režimu.
Stránky s vouchery na pobyt v Jeseníkách zkolabovaly
„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo krátce po 09:00 na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek.
Zhruba o dvacet minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci. „Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.
Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. Díky poukázkám je možné získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc při pobytu v délce minimálně dvou a maximálně sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může ušetřit až 8400 korun.
První etapa dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách byla vyhlášena na začátku roku. Vouchery v hodnotě deseti milionů korun vyčerpali lidé na pobyty v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji za půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském během týdne.
Poukázky ze zahájeného druhého kola lze využít v období od 15. září do konce listopadu. V Olomouckém kraji je lidé budou moci uplatnit u 382 registrovaných ubytovatelů, v sousedním Moravskoslezském kraji u 146 penzionů, hotelů či chat. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.
V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Cestující přijeli podle informací z resortu ze všech čtrnácti krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 procent cestovatelů, uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko. Lidé vouchery nejčastěji využili pro ubytování v penzionech, horských chatách a apartmánech.
Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) více než trojnásobně.