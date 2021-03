Stavba repliky vyhořelého kostela v Gutech se chýlí ke konci. Zbývá doladit interiér

V srpnu loňského roku dokončili tesaři hrubou stavbu repliky. O měsíc později získal nový kostel také okna a dveře a práce na jeho obnově se přesunuly dovnitř. „Dokončujeme zábradlí na kúru a zahájili jsme strop v lodi kostela. Desky jsou v jednom kuse, takže teď montujeme strop,“ popsal majitel tesařské firmy z Hošťálkové Antonín Papšík.

Do oficiálního předání stavby se musí do interiéru dosadit ještě také speciálně vyrobené lavice. Restaurátoři pak ochozy a presbytář vyzdobí malbou podle původních vzorů. „Nejtěžší bylo skloubit detaily. Skládá se to ze spousty fotek a spousty malinkých drobných detailů, které pak musíme zachytit v řemesle,“ přiblížil Papšík.

Přesto bude podle biskupství interiér repliky kostela vypadat přece jen novodobě. „Kdo původní kostel znal, tak samozřejmě ví, že byl vybaven mobiliářem snad od doby vzniku, z 16. století. Nejde zopakovat to, co tam bylo původně,“ vysvětlil vedoucí stavebního odboru Ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek.