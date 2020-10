Lidé zůstávají doma méně než na jaře. Přes omezení se v některé dny pohybují i nadprůměrně

Pokud jde o srovnání za celou zemi a oproti předcházejícím víkendům, tak počet těch, kteří o tom posledním nikam nevyjeli, klesl o 66 procent, vyplývá z měření. Další opatření proti šíření covidu-19 vláda oznámila teď v pondělí, do dat se tak například zákaz nočního vycházení ještě nemohl projevit.

Atlas mobility využívá takzvaná anonymizovaná provozní data přímo ze sítě. Není tedy schopen určit pohyb konkrétní osoby v čase. Nicméně lze zjistit pohyb populace v daném území.

„K šetření můžete dojít třemi způsoby. První způsob je použít data přímo z mobilního telefonu, tak jak to dělá chytrá karanténa a Google, druhý způsob je provést terénní šetření. Třetí způsob je vytáhnout informace ze sítě,“ vyjmenoval Vozňák.

Mobilní jsou i obyvatelé Středočeského kraje, kde ale lidé častěji a z větší vzdálenosti dojíždějí do práce. Nejvíce se pohyb lidí omezil v Libereckém kraji. „Data mohou on-line ukazovat, co se děje v území a jaké jsou dopady jednotlivých opatření,“ uvedl sociolog Lubor Hruška-Tvrdý z vědeckého centra Accendo. „Je ale potřeba říct, že data musí mít sociologickou interpretaci. Člověk musí znát, co v prostoru je, aby nedošlo k záměně dat,“ dodal.

Nedělní uzavírku obchodů si lidé vynahradí v jiné dny

Jaký efekt na mobilitu bude mít nedělní uzavření všech obchodů, bude jasné po víkendu. Ekonomové jsou z pohledu možného snížení sociálních interakcí skeptičtí. Lidé se podle nich budou v obchodech potkávat intenzivněji v jiných dnech.

„Z velké části budou nemožnost nakupovat v neděli kompenzovat zvýšenými nákupy zejména v sobotu, ale také v pátek. V těchto dnech bude v obchodech více lidí a více sociálních kontaktů,“ vysvětlil ekonom a analytik Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Omezení provozu prodejen a pohybu obyvatel zatím nejvíc ekonomicky nahrává internetovým obchodům. Letos jich v České republice vznikly tisíce a v přepočtu na obyvatele jich je už v zemi dokonce nejvíce na celém světě.