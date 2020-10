OBRAZEM: Se zákazem nočního vycházení se po 21. hodině vytrácí život z ulice

Ve středu začala v Česku platit další zpřísněná opatření, která mají zbrzdit dramatický nárůst počtu nakažených koronavirem i hospitalizovaných. Od 21:00 do 04:59 se nesmí vycházet ven, v tuto dobu lze jít jen do práce, vykonávat venku povolání nebo vyvenčit v okolí bydliště psa. Výjimka se vztahuje i na neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku. I dosud otevřené obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené. Atmosféru v ulicích Prahy zachycuje fotogalerie.