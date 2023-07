Novinář by měl být podezřívavý ke každé hlavě státu, říká bývalý zpravodaj ČRo v USA Kaliba

Když se teď po šesti letech s rodinou vrátil z USA, zažil Kaliba tak trochu kulturní šok. „Ve Spojených státech je společenské faux pas zapálit si na ulici cigaretu,“ uvádí někdejší zpravodaj příklad jedné z věcí, která mu v Česku teď vadí. Jeho děti, které prožily ve státech prakticky celý svůj život, se teď podivují nad tím, co to tady „mají ti lidé v puse“.

Na druhou stranu si Kaliba zpátky doma užívá dostupnost hromadné dopravy. „Nevázat se na auto, které v Praze ani nemáme a ani ho neplánujeme, to je luxus, který jsme si tam úplně dopřát nemohli,“ vysvětluje.

Pozici zahraničního zpravodaje v USA získal Kaliba v roce 2017 poté, co uspěl ve výběrovém řízení. Do té doby se věnoval převážně sportu. Podle něj ale nebyl kariérní přesun až tak komplikovaný. „Když jsem někam jel kvůli sportu, tak jsem rád natáčel reportáže do zápisníku zahraničních zpravodajů,“ říká s tím, že předtím pokrýval i různé politické kauzy Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA).

„Přišlo mi to jako nejlepší práce pod sluncem,“ dělí se o svůj pohled na práci zahraničního zpravodaje, ke které tíhnul ještě předtím, než se přihlásil do zmiňovaného výběrového řízení. „Čekal jsem, že budu začínat spíš někde na Balkáně nebo na Slovensku, ale byla příležitost jet do Spojených států. Tak snad jsem ji nezazdil,“ dodává se smíchem.

Ostrý start

Na rozdíl od televizního zpravodaje, který se při své práci neobejde bez kameramana a těžké techniky, cestují rozhlasoví reportéři nalehko. „Diktafon, powerbanka, papír a tužka, oči, pusa,“ vypočítává s úsměvem během rozhovoru položky své pracovní výbavy Kaliba.

Takto vybaven zažil jen pár hodin po svém příletu do USA ostrý start na pozici zahraničního reportéra. Hned ten den totiž došlo k masové střelbě v Las Vegas. „Člověk neměl čas přemýšlet, jak začne s prací zahraničního zpravodaje,“ vrací se Kaliba ke své první reportáži, při které se dokonce dostal do střetu s ochrankou.

Kaliba se tehdy ubytoval hned vedle hotelu, odkud střílel střelec. „Hlavní vchod do toho hotelu byl zapečetěný policejní páskou, ale když jsem to obešel, zjistil jsem, že zadní vchod je otevřený,“ popisuje Kaliba. „Hrála tam živá hudba, lidi tam tančili, někteří hráli na automatech. Takže co uděláte? Natočíte reportáž o tom, jak je to naprosto bizarní situace, několik hodin po tom, co se tam stalo.“

Když reportér opouštěl hotel, všiml si, jak si ochranka cosi špitá do vysílaček. „Člověk, který stál u východu, mě pak drapnul. Trvalo mi to přes půl hodiny, než jsem se vyreklamoval.“

Vystoupení v ranním vysílání Českého rozhlasu nakonec Kaliba stihl a posluchačům tak mohl zprostředkovat pohled lidí přímo z místa. Zatímco Kanaďanky, které zrovna seděly u hracích automatů, říkaly, že Američané by už konečně měli vyřešit problém se zbraněmi, američtí hosté se naopak shodovali na tom, že zbraně za to nemůžou, může za to vždycky střelec. „To je velmi častá odpověď zastánců zbraní a přístupu k nim ve Spojených státech,“ míní Kaliba.

Útok na Kapitol

Do Spojených států dorazil Kaliba pár měsíců poté, co se prezidentského úřadu ujal Donald Trump, s obdobím jehož vlády se pojí vlna šíření dezinformací. „Novinář musí být podezřívavý ke každé hlavě státu, ani ostatní hlavy státu neříkají vždycky pravdu,“ odpovídá Kaliba na otázku, jak se vypořádal s tím, když se jako zahraniční reportér nemohl spoléhat na to, co říká prezident.

Připouští ale, že míra, se kterou Trump lži a dezinformace šířil, byla v jednu chvíli už extrémní a nakonec vedla k tragédii v podobě útoku na Kapitol.

Jako „top“ dezinformaci, kterou Trump úspěšně rozšířil, označuje Kaliba tu o výsledcích voleb v roce 2020, kdy se republikánský kandidát prohlásil za vítěze. „Vedlo to k pokusu o převrat a k násilnému útoku na sídlo zákonodárného sboru, což je naprosto bezprecedentní situace v amerických dějinách, která se stala před mýma očima,“ hodnotí reportér zpětně.