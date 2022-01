Říkali mi ministr informací a hrozně mě bavilo vyšetřovat, vysvětluje Jaroslav Kmenta, proč se dal na investigativní novinařinu

Zpátky do Mladé fronty DNES ho dostala nabídka od Jiřího Kubíka a Roberta Čásenského. A začal od nuly – chodil na tiskové konference nebo psal o počasí. Až později vzniklo v redakci speciální investigativní oddělení a s ním přišly reportáže o Grossově bytě nebo Věcech Veřejných. „Bylo to skvělé pro společnost, protože tady neexistovali hlídací psi, ale buldoci, kteří když se zakousli, tak něco udělali a přišli na něco zajímavého,“ tvrdí Kmenta.

„Tehdy se to jmenovalo Super. Myslel jsem si, že to bude politický bulvár, byl ale spíš společenský. A udělal jsem totální chybu. Deset let práce jsem vygumoval, protože od té chvíle jsem byl bulvarista. Sice mi dávali prostor, půlstránku, stránku jsem mohl popsat svým pátráním, ale v bulváru to prostě nejde,“ popisuje Kmenta své období, kdy si myslel, že „snědl všechnu moudrost světa“, ale špatně si vybral.

Krátké a rychlé agenturní zpravodajství ale brzo přestalo stačit jeho pátracím touhám. „Hrozně mě bavilo vyšetřovat, i blbosti,“ vysvětluje, proč se po přestupu do Mladé fronty DNES začal víc věnovat investigaci. Po sedmi letech odešel, pro své texty totiž začal požadovat víc prostoru než jen půlstránku. Po stáži pro investigativní novináře ve Spojených státech se ale paradoxně dostal do bulváru.

Existence a výsledky tohoto týmu jsou podle Jaroslava Kmenty také jedním z důvodů, proč noviny koupil Andrej Babiš. „Nejenom, že mu pomůžou v politice, ale on viděl, co dokážou udělat investigativci, kteří na to mají prostor a čas: shazují vládu, svléknou každého politika do naha. On se toho hrozně bál,“ domnívá se.

Po druhém odchodu z Mladé fronty DNES píše do magazínu Reportér. Debatuje se studenty a snaží se je nadchnout pro práci, jakou dělá on. A také se snaží udržet si dobrou náladu. „Když se potápím do podsvětí, mapuju tam život lidí, kteří vraždí, vždycky mě to potom štve a frustruje. Když se pak potřebujete vynořit z toho bahna a nadýchnout se vzduchu, humorem a dobrou náladou si uchováváte zdravý rozum. Jinak by to nešlo,“ říká Kmenta.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, YouTube, Podcasty Google a Apple.