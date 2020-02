Neexistoval, neexistuje a nebude existovat, říká vydavatel Přítomnosti k článku Hitler je gentleman

Novináře Ferdinanda Peroutku asi nikdy nenapadlo, že jeho jméno bude od roku 2015 plnit přední stránky novin. Vydavatel novodobé Přítomnosti si přitom dokáže představit, jak by o celé kauze mohl prvorepublikový žurnalista informovat v současnosti.

„Já si myslím, že by o tom psal tak, aby poukázal na to, že tady ještě nemáme skutečně demokraticky fungující stát, který reprezentuje určité minimální morální standardy. A to kvůli tomu, že samotná hlava státu může provést lež, která přímo urazí kteroukoli osobnost,“ míní Martin Jan Stránský, který nyní vede Peroutkův časopis.

„Připadá mi neuvěřitelné, že se čím dál víc vzdalujeme od té kauzy samotné. Čili od toho, o co se soudím, a dostáváme se až k tomu, že mně má být udělena výchovná lekce za to, že jsem si dovolila ohradit se proti výrokům prezidenta Zemana,“ komentuje poslední vývoj Peroutkova vnučka Terezie Kaslová.

Článek za 100 tisíc

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na toto téma už s novináři mluvit nechce. Od minulého roku Kancelář prezidenta republiky ve sporu stát ani nereprezentuje, nahradilo ji ministerstvo financí. Právě procesní záležitosti a zprávy o dalších odvoláních a soudních řízeních teď v médiích rezonují víc než to, jestli článek novinář skutečně napsal, nebo ne.

I podle Stránského podstata sporu už dávno vyčpěla. „Za to svým způsobem můžou média, poněvadž tomu na začátku dala větší prostor, než si kauza zasloužila. A panu Ovčáčkovi se povedlo to nějakým způsobem legitimizovat a vytvořit kolem normálního omylu, abych byl hodný na pana prezidenta, úplnou distrakci, která nás odvedla od samotné podstaty té věci,“ říká dnes Martin Jan Stránský.