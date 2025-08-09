Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 9. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 9. srpna
Trump oznámil, že se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se sejde s ruským vládcem Vladimirem Putinem 15. srpna na Aljašce. Jednání by se mělo týkat rusko-ukrajinské války. Místo i den konání jednání později podle agentury TASS potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov.
Činitelé z USA, Evropy a Ukrajiny budou jednat o Trumpově mírovém úsilí
Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident JD Vance se v sobotu v Británii setkají s ukrajinskými a evropskými poradci pro národní bezpečnost, aby diskutovali o snaze prezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení rusko-ukrajinské války. Oznámila to dle Reuters kancelář britského premiéra Keira Starmera. Uvedla rovněž, že Starmer v sobotu hovořil s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským.
V katedrále v Nagasaki se poprvé po 80 letech rozezněly dva zvony
Na obou věžích katedrály Neposkvrněného početí v Nagasaki se přesně 80 let od svržení americké atomové bomby na toto japonské město znovu rozezněly dva zvony. Po jaderném útoku se v troskách kostela podařilo najít jen jeden, druhý lidé znovu uslyšeli až v sobotu.
Při protestu na podporu Palestine Action zadržela policie v Londýně dvě stě lidí
Policie v Londýně zadržela nejméně dvě stovky lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů. Policie už dříve varovala, že bude při nahlášené demonstraci hromadně zatýkat.
Vedra mohou snížit účinnost řady léků. Experti radí, jak je uchovávat
Vedra mohou mít neblahý dopad na některá léčiva. Nejcitlivější jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ty v kapalné formě, biologické přípravky či injekce, u nichž horko nejčastěji snižuje účinnost. Při přepravě přípravků z lékárny i na dovolenou doporučují odborníci používat chladicí obaly. Léky by také neměly zůstávat v rozpáleném autě ani v zavazadlovém prostoru letadla.