SOUHRN: Zásadní události pátku 8. srpna
„Katastrofa po generace“, soudí o plánu pro Gazu izraelská opozice
Rozhodnutí bezpečnostního kabinetu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obsadit město Gaza v palestinské enklávě ostře kritizuje opozice. Politici mluví o katastrofě, která povede ke smrti rukojmí a vojáků a ovlivní celé generace, píše list Times of Israel. Podle Hamásu se Izrael chystá spáchat „další válečný zločin“.
Německo zastavuje vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze
Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Německo až do odvolání neschválí žádný další vývoz vojenského vybavení do Izraele, které by mohlo být použito při ofenzivě v Pásmu Gazy. Reaguje tím na rozhodnutí bezpečnostního kabinetu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obsadit město Gaza v palestinské enklávě.
Decroix chce zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou osu k bitcoinové kauze. Podle ní nyní obsahuje přes osm tisíc položek. Oznámila to na brífinku, kde opětovně vysvětlovala předčasný odchod koordinátora k objasnění kauzy Davida Uhlíře. Znovu popřela, že by koordinátor ve své funkci skončil kvůli svým zjištěním. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je k obnovení důvěry třeba postupovat jasněji.
Trump oznámil „historickou mírovou dohodu“ Arménie s Ázerbájdžánem
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že v pátek podepíše „historickou mírovou dohodu“ s lídry Arménie a Ázerbájdžánu. Spojené státy mají podle médií v rámci úmluvy získat přístup ke strategickému tranzitnímu koridoru na arménském území, který se nachází podél hranice s Íránem a spojuje Ázerbájdžán s jeho exklávou Nachičevan.
V Dukovanech startuje geotechnický průzkum k dostavbě jaderných bloků
V pátek byl učiněn další důležitý krok k plánované výstavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Začal totiž geotechnický průzkum, který má prověřit, jestli je podloží v místě stavby vhodné. Akce se účastnil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) či generální ředitel korejské společnosti KHNP Ču Ho-wang, jímž vedená firma vyhrála tendr na výstavbu bloků. Ten zmínil, že registrací prochází deset tuzemských firem, které se mohou stát subdodavateli výstavby.
Nezaměstnanost v červenci stoupla
Nezaměstnanost v tuzemsku v červenci stoupla na 4,4 procenta z červnových 4,2 procenta. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce 329 501 lidí, o 14 036 více než v červnu. Současně ale o zhruba tři tisíce ubylo volných míst, pracovní úřady jich evidovaly v první polovině prázdnin 95 553. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Podle něj je za nárůstem nezaměstnanosti to, že firmy o prázdninách méně nabírají a na pracovní trh se také postupně dostávají absolventi škol.
Astronomové našli černou díru z doby, kdy byl vesmír ještě kojencem
Když začala nově odhalená černá díra pohlcovat hmotu ve své galaxii, byl vesmír starý pouhou půlmiliardu let, z hlediska své existence byl ještě v plenkách. Starší černou díru vědci dosud nikdy nespatřili.