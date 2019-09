Mafra spustila prémiové předplatné webu. Češi se nebojí za obsah platit, tvrdí vydavatelé

Počet Čechů, kteří za zpravodajský obsah na internetu platí, není nijak zvlášť vysoký. Podle nedávné studie Reuters Institute je jich jen sedm procent. Čísla za posledních šest let nijak výrazně nevzrostla. Podle autorů studie většina lidí stále není připravena na to, že by za články na internetu měla platit.

Potvrdil to i letošní výzkum společnosti Nielsen Admosphere, podle kterého 93 procent českých čtenářů za zpravodajský obsah nikdy neplatilo. Těch, kteří by o tom uvažovali, je jen 27 procent. A dokonce polovina čtenářů by radši přešla ke konkurenci, kdyby byl jejich oblíbený web zpoplatněn.

Prémiový iDnes? Články, ale také vstupenky nebo filmy

Přesto mediální domy cestu placeného obsahu zkoušejí. Naposledy se k nim přidala Mafra, která v úterý spustila zkušební verzi projektu iDnes Premium. Ten má kromě zpravodajských textů nabízet i možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty a sportovní akce, slevy na knihy nebo sledování filmů on-line.

Běžná produkce iDnesu zůstane přístupná všem. Ti, kdo si od prosince zaplatí, však dostanou něco navíc. „Věříme, že toto je cesta, kterou se do budoucna bude ubírat distribuce exkluzivního obsahu,“ říká v tiskové zprávě předseda představenstva Mafry Štěpán Košík. Tento formát přijde zajímavý i mediálnímu analytikovi Filipu Rožánkovi. „Je to model, který může u části čtenářů fungovat,“ říká v rozhovoru pro pořad Newsroom ČT24.

Podle Mafry bylo třeba se přizpůsobit době. „Čtenáři si prostě už zvykli konzumovat informace a zábavu na počítačích, na tabletech a na telefonech. A co je pro nás velmi důležité, už nemají problém po telefonu ani platit. To je ten zlomový okamžik. Češi se už internetu nebojí,“ tvrdí Košík v rozhovoru na iDnesu.

Lidé jsou ochotní za kvalitní obsah platit, říká Tomášek z Deníku N

Prémiové předplatné v podobě, v jaké ho teď spouští Mafra, je na českém trhu nové. Různé druhy digitálního předplatného ale některá média mají, třeba Deník N. V prémiovém balíčku nabízí mobilní aplikaci, možnost sdílet články s přáteli nebo přístup do archivu tištěných novin. Podle šéfredaktora Pavla Tomáška je o něj zájem. „Až polovina lidí, kteří si pořizují předplatné, volí to prémiové,“ říká.

Podle něj se Deníku N cesta placeného obsahu vyplatila. „Když jsme před rokem začínali, tak jsme na tuhle otázku vůbec neznali odpověď. Teď po roce víme, že tady je docela podstatná část lidí, kteří jsou ochotní si na internetu za kvalitní zpravodajský a publicistický obsah platit,“ dodává Tomášek.

To, že se k placenému obsahu přidávají další tituly, vítá. „Pro nás je to pozitivní zpráva, když se přidávají další vydavatelské domy a chtějí placený obsah na internetu zkoušet. Je to velmi důležité pro kultivování trhu a pro vytvoření návyku, že zpravodajství na internetu není zadarmo,“ uzavírá.

Čermák: Problém není cena, ale to, jak obsah konzumujeme

S placeným obsahem na internetu přišlo jako první v Česku před pěti lety vydavatelství Economia. Články za platební bránu tehdy zamkl zpravodajský server iHned. Podle jeho tehdejšího šéfredaktora Miloše Čermáka ale stále není snadné obsah zpoplatňovat. „Ukázalo se, že problémem není cena, ale to, že se chováme jinak,“ říká.

Podle Čermáka byli dříve lidé zvyklí kupovat jedny noviny, ke kterým měli vztah a které jim stačily. Jenže v dnešní době internetu je čtenář zahlcen obsahem z různých zdrojů – a každý z těchto zdrojů se potřebuje uživit. „Obecně není problém, že by lidé nebyli ochotní platit, ale zpravodajský a novinový obsah nenašel ten způsob,“ vysvětluje.

Za příklad řešení dává hudební a filmové streamovací služby, jako je například Spotify. U té platí lidé měsíční poplatek za to, aby mohli v jedné aplikaci poslouchat hudbu od velkého množství vydavatelů.

Taková služba na českém trhu chybí i podle Filipa Rožánka. „Jsme moc malý trh na to, aby tady fungoval individuální systém pro každého jednotlivého vydavatele,“ říká. Podle něj by měla vzniknout platforma, kam vydavatelé budou posílat články, čtenáři si je za předplacený kredit budou kupovat a vydavatelé si peníze následně rozdělí. „Pro čtenáře je to jednoduché a pochopitelné. Je to systém, jaký používají třeba při kupování písniček nebo filmů,“ dodává Rožánek.

Kde se čeští vydavatelé inspirovali? Jak funguje zpoplatnění internetového obsahu v zahraničí? A mohou bez něj vůbec komerční média přežít? Pusťte si v neděli po desáté večer pořad Newsroom ČT24. Dlouhé rozhovory s Milošem Čermákem a Pavlem Tomáškem, ale také se šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym pak najdete v nedělním podcastu – na Spotify, SoundCloudu nebo Apple Podcasts.