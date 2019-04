Internet se radikalizuje. Vnitro chce bojovat proti nenávisti v diskuzích i dezinformacím

To, že se vnitro chce na dezinformační weby zaměřit, vítá například právnička Klára Kalibová z organizace In Iustitia, která obětem trestných činů z nenávisti pomáhá. „Ty weby jsou klíčem k tomu, jak potom postihovat individuální pachatele trestné činnosti z nenávisti na internetu. Většina těch lidí se skutečně inspiruje na těchto webech a následně pak útočí na konkrétní lidi,“ vysvětluje pro ČT.

Zároveň by si ale stát měl zajistit i informace o těch, kteří například na sociálních sítích zveřejňují výhrůžné komentáře. „Stát by měl dosáhnout jakési dohody se sociálními sítěmi, že se budou vydávat pachatele na sociálních sítích ke stíhání do ČR, respektive že sítě budou poskytovat data o těchto pachatelích a nebudou je chránit,“ vysvětluje.

Konkrétní opatření, která by ministerstvo chtělo podle koncepce zavést, ještě nejsou známá. Podle odborníků je ale několik způsobů, kterými se dá proti nenávisti na internetu bojovat. Podle právničky Kalibové je dobré zaměřit se na ty, kteří dezinformace vydávají. „Je to otázka zvednutí nějakého právního případu proti organizátorům hoaxů a dezinformačních webů,“ říká.

Podle Lukáše Houdka, koordinátora projektu HateFree Culture, je důležité, aby stát vyslal jasný signál, že nenávistné vystupování na internetu je špatné. „Dlouhou dobu se moc nevědělo, jak to uchopit. Diskuse v médiích, ale i vyjádření politiků byly takové nijaké a například se i vymezovaly proti řešení těch problémů. Teď se konečně dostáváme do situace, kdy si společnost uvědomuje, že to nikam nevede,“ říká.

Tématem extremismu se zabývá také novinář Jiří X. Doležal z týdeníku Reflex. Podle něj je potřeba radikální řešení. „Je důležité, aby na internetu a především na Facebooku byla velmi důsledná cenzura a aby bylo zákonem nařízeno, že Facebook musí tuto cenzuru vykonávat prostřednictvím osob dobře znalých toho jazyka, ve kterém cenzurují,“ domnívá se.

Podle Doležala by zodpovědnost měla být na provozovateli webu. Tedy třeba i na vydavatelích mediálních serverů, kteří povolují pod články diskuse. „Nelze trestat provozovatele webu, že to tam má. I na velmi slušném webu se může v diskusi objevit nějaké svinstvo, kterého si provozovatel nevšimne. Ale lze po něm požadovat, aby to kontroloval,“ dodává novinář.

Kontrola, nebo osvěta?

Cenzuru naopak odmítá třeba sociolog Vojtěch Bednář. Řešením je podle něj spíše osvěta. „Nakonec to jediné, co má pravděpodobně nějaký smysl, je dokázat informovat většinové publikum, do čeho se vlastně dostává,“ říká. „Protože pokud ten divák sám nechce jít do demonstrace, která hrozí rizikem, že se zvrhne v něco agresivního, nebo na potenciálně rizikové fotbalové utkání, kde hrozí, že se poperou, tak on tam nejde, protože mu to za to nestojí. A úplně stejně on nemusí navštívit to webové médium v okamžiku, kdy bude vědět, jak se chová,“ vysvětluje.

Podle Bednáře je důležité nechat přístupnou širokou škálu názorů. „To, co mají lidé rádi, je ve velké většině případů nějaký střed a nějaká umírněnost. Ti, kteří jsou skutečně nositeli extrémních názorů, to jsou velmi malé menšiny. Ale mohou být velmi nebezpečné, pokud dokážou na svou stranu dostat tu většinu,“ říká. Tomu se podle něj nedá úplně zabránit, ale lze většině nabídnout dostatečnou názorovou pluralitu, aby nemusela sahat k extrémům.