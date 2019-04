Digitální technologie fotožurnalismus změnily, ale úplně ho nezničí, shodují se fotografové

„Když se začínalo jezdit v 90. letech ven, tak se vozila celá laboratoř. Zvětšovák, papíry, chemikálie, psací stroj. A to se dělalo v improvizovaných černých komorách, třeba v koupelnách,“ vzpomíná na porevoluční fotožurnalistiku Petr Josek, fotograf a předseda poroty soutěže Czech Press Photo. „ V té době bylo celkem napínavé poslat vůbec jednu fotku, natož jich poslat víc,“ dodává.

To se s nástupem digitálních technologií na přelomu tisíciletí výrazně změnilo. K fotografování teď stačí mobilní telefon a poslání obrázku výrazně zrychlil a usnadnil internet. „Došlo k zásadní proměně, kdy z relativně úzkého portfolia lidí, kteří to pořizovali, se to najednou rozšířilo na všechny ostatní, kteří mají v ruce zařízení,“ říká Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK.

Fotografie pro každého

„Dřív to bylo dost nákladné a jen pro určitou část lidí,“ potvrzuje fotograf Tomki Němec. Změna ale znamená, že pro vydavatele novin a časopisů, ale i pro zpravodajské agentury je například levnější platit za fotografie místním fotografům, místo aby posílali na místo dění své vlastní pracovníky.

„Dřív byl zvyk, že každá redakce na klíčové události posílala vlastní lidi, aby měli vlastní materiál. Ale já když teď budu řešit nějakou věc v Pakistánu, tak je pro mne jednodušší zvednout telefon, zavolat tam a někoho sehnat na místě,“ popisuje praxi Petr Mlch.