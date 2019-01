Česká fotografka oslnila Anglii. Markéta Luskačová se v londýnské Tate zařadila mezi klasiky

Londýnská galerie Tate láká hlavně na vrcholné britské umění už 122 let. Ročně do výstavních sálů zavítá půldruhého milionu návštěvníků. Vedle vyhlášené kolekce obrazů Williama Turnera a soch Henryho Moora mohou v současnosti obdivovat i snímky Markéty Luskačové. V prestižní galerii, která se nachází jenom nedaleko britského parlamentu ve Westminsteru, budou její fotografie k vidění až do 12. května.

„Letos mi bude pětasedmdesát let, tak je to takový hezký dárek k narozeninám,“ usmívá se autorka. Londýnská galerie vystavuje tři tematické celky, včetně jejího prvního cyklu Poutníci, jímž se vystudovaná socioložka k fotografování dostala. Poté vystudovala ještě fotografii na FAMU.

Ze Slovenska na londýnské blešáky

Náboženské poutě na východním Slovensku dokumentovala v letech 1964 až 1971. Skončila v den, kdy komunistické úřady pohrozily maturantům, že je nepustí ke zkoušce, pokud půjdou s procesím. Varovaly je, že si je agenti Státní bezpečnosti v davu vyfotí.

„Dílem jsem nechtěla strašit ty mladé lidi, dílem jsem se bála sama. O čtyři dny později jsem se vdávala a nechtěla jsem ten den strávit ve vazbě. Nejspíš bych ho nebyla strávila, ale více než ta reálná hrozba panoval strach,“ vzpomíná Luskačová.