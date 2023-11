Vynálezce Lev Těrmen pomohl elektronické hudbě i sovětským špionům

Stejně jako autor nástroje představitelé firmy zaměřené na výrobu elektroniky věřili, že nástroj si získá masovou oblibu. Jenže, jak zákazníci brzy zjistili, na těremin bylo mnohem těžší hrát, než tvrdila reklama, navíc přišel krach na burze, hospodářská krize – a krachem skončil i Těrmenův americký sen.

Za mořem nicméně zůstal, dokonce se oženil s baletkou tmavé pleti Lavinií Williamsovou, což podle Lydie Kaviny odradilo část investorů, protože manželství s Afroameričankou nebylo tehdejší společností bráno zrovna za přijatelné. Těrmen tak sice pracoval v Americe na dalších projektech, zkoušel třeba prototyp bicího automatu, poplašné systémy a elektrické otevírání dveří, ale nic nemělo komerční úspěch.

Sovětský dárek pro Američany

Tato činnost ostatně sloužila hlavně jako zástěrka pro průmyslovou špionáž. Těrmen měl otevřeny dveře do spousty firem, kde chtěli elektronický nástroj předvést. Byl to trojský kůň, napsal autor Těrmenova životopisu Albert Glinsky.

A Andrew Boyd z Houstonské univerzity o dalším fyzikově osudu píše: „V roce 1938 se Těrmenův život navždy změnil, když byl násilně unesen ze svého bytu na Manhattanu a zmizel ze světa.“ Dramatická scéna se ale odehrát nemusela, stejně tak je možné, že Těrmen se vrátil do Sovětského svazu sám, byť možná ne zcela dobrovolně.

Po návratu svou vlast zastihl uprostřed stalinských čistek, sám po obvinění z kontrarevoluce skončil v gulagu. Ze Sibiře ho ale záhy převezli, podobně jako další vědce (kupříkladu leteckého konstruktéra Tupoleva), blíž Moskvě, Těrmenovy schopnosti byly třeba při světové válce i v té následující studené.

Vyvíjel mimo jiné odposlouchávací zařízení, k husarským kouskům lze počítat to ukryté v replice státního znaku Spojených států, kterou sovětští školáci předali americkému velvyslanci jako gesto přátelství. Ucho odposlouchávající tajnou konverzaci objevili Američané až za několik let, a navíc jen náhodou.

Popravy ano, hudba ne

I po propuštění pokračoval Těrmen ve službách KGB. Stalinský režim pomoc jeho vynálezů při špionáži docenil natolik, že vědce nejen omilostnil, ale dokonce mu udělil Stalinovu cenu za přínos v oblasti vědy a techniky.

Na hudbu ale Těrmen nezapomněl. Když to bylo možné, vyměnil vědecké pokusy za katedru na moskevské konzervatoři, kde mimo jiné zdokonaloval těremin a také vyučoval hru na něj.

Jeho tamní působení ovšem skončilo výpovědí a elektrické hudební nástroje nechal ředitel školy prý rozbít se slovy, že elektřina se nemá používat pro hudbu, ale na popravy.

Až rozpad Sovětského svazu Těrmenovi umožnil vycestovat opět do zahraničí, vrátil se ale vždy do Moskvy, kde v roce 1993, ve věku devadesáti sedmi let, zemřel.

Těremin inspiroval syntetizátory i Hitchcocka

I když těremin za jeho života i po smrti zůstal raritou a nenaplnil vědcův sen, že bude jednou běžný jako třeba housle, zásadně ovlivnil podobu moderní hudby. „Byl začátkem dlouhého vývoje, který stále trvá, kdy mladý člověk přijde do obchodu a řekne: ‚Chci tyhle elektronické klávesy pro svou kapelu,‘“ říká Těrmenův životopisec Glinsky. Říct to mohli třeba Led Zeppelin, kteří přímo těremin využili ve skladbě Whole Lotta Love.