Bratři utíkají na Západ přes česká kina. Chtěli jsme, aby nás to bolelo, říkají představitelé bratří Mašínů

V Československu zůstala sestra bratří Mašínů, rovněž Zdena, přezdívaná Nenda (ve filmu ztvárněná Karolínou Leou Novákovou), žije v Olomouci.

„Všichni se ptají, jestli je to akční a dramatický film. Ano. Ale pro mě to je zejména film o rodině, o její soudržnosti a rozpadu díky vnějším, nepřátelským okolnostem,“ podotýká režisér Tomáš Mašín. „Fyzicky se rozdělili, to ano, ale duchovní spojení a rodinné pouto, které mezi sebou měli, drží dodnes,“ podotýká Oskar Hes.

Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 v Americe, Josef Mašín návrat do Česka odmítá, dokud prý v Česku bude možná existence komunistické strany. Pozvánku na uvedení filmu Bratři dostal, na premiéře ale svou přítomností nepřekvapil. „Jeho příchod by byl zpolitizovaný, někdo by to možná bral jako nezasloužený kredit,“ míní Hes.