Do boje o Oscara zamířil za Česko film Bratři, který vypráví o Mašínech

Film koprodukovaný Českou televizí natočil vzdálený příbuzný bratří Mašínů Tomáš Mašín. Do hlavních rolí obsadil Oskara Hese a Jana Nedbala.

Do kin by měli Bratři vstoupit letos 26. října, sedmdesát let od útěku části odbojové skupiny Mašínů na Západ. Režisér na premiéru pozval i Josefa Mašína.

Českého kandidáta na Oscara vybírali akademici z dvanácti hraných a dokumentárních titulů, přihlášených producenty.

Za filmem Bratři se v hlasování – bez určení pořadí – umístilo sci-fi Bod obnovy, detektivní drama inspirované baťovským Zlínem Úsvit či Němá tajemství, která rovněž režíroval Tomáš Mašín. Snímek s kriminální zápletkou ze současnosti aktuálně uvádějí česká kina. Na českou premiéru čeká ještě další film, jehož hlasy akademiků vyzdvihly mezi možné oscarové kandidáty: temné historické drama ze slovenské vesnice Piargy.

Zda dostanou Bratři šanci Oscara získat, bude známo 21. prosince, kdy americká Akademie filmového umění a věd zveřejní výběr patnácti zvažovaných snímků. Z nich vzejdou 23. ledna nominace. Ceny Oscar si vítězové převezmou 10. března v Los Angeles.