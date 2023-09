Plodková, Mitaš i Steinmasslová mají svá Němá tajemství. V kině je neutají

Život veterináře Martina (v podání slovenského herce Mariána Mitaše) se změní ve vteřině, když po těžkém úrazu přijde o možnost komunikovat se světem. „S afázií jsem se seznámila díky neurologovi Filipu Kramářovi, se kterým jsem konzultovala scénář. Hledali jsme poruchu nebo postižení, které je natolik vážné, že člověka odstřihne od normálního života a vlastně jeho kvality,“ uvedla Alice Nellis, která je společně s režisérem filmu Tomášem Mašínem autorkou scénáře.

„Jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít,“ doplnila Nellis. Martin komunikuje s obtížemi, jeho příběh proto vyprávějí tři důležité ženy jeho života.

„Z jejího pohledu došlo k několika velkým životním zvratům. Žije sama delší dobu, není to žádná křehotinka, ale to, co je třeba, aby během této části svého života skousla, je opravdu velká nálož,“ prozradila Milena Steinmasslová, představitelka Martinovy matky. Další vypravěčkou je manželka hlavního hrdiny ztvárněná Janou Plodkovou. Trojúhelník uzavírá Magdalena Borová coby koňařka, jejíž kůň zranění způsobil.