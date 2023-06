Hraný film o bratrech Mašínech se představuje v první ukázce. Ani pomník, ani odsouzení, říká režisér

Míní, že v české kinematografii chybí upřímný snímek o době nástupu komunismu. Filmovým zpracováním příběhu bratří Mašínů by rád zprostředkoval vhled do myšlení nejednoznačných aktérů. „Popřít schematické hodnocení oscilující mezi krajnostmi 'geniální, odvážní hrdinové' a 'bezcitní vrazi nevinných',“ uvedl už dříve.

„Málokterá rodina v moderní československé historii obětovala vlasti nebo tomuto národu tolik. Oni obětovali všechno. Jejich hlavním motorem byl boj za svobodu proti útlaku. To je něco, za čím si stojím,“ říká režisér Tomáš Mašín.

Jako další členové odbojové skupiny bratří Mašínů a jejich příbuzní se na plátně přestaví Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek či Tatiana Dyková, která hraje matku odbojářů Zdenu Mašínovou starší.

Přijede Josef Mašín na premiéru?

Z těch, kteří utekli, zůstává jediným pamětníkem jednadevadesátiletý Josef Mašín. Do rodné země se nevrátil ani po sametové revoluci. Přestože tu celou dobu žije jeho sestra Zdena. „Čtyřicet let komunismu zanechalo na českým národě hlubší stopy, než zanechalo pět let německé okupace. A tyhle stopy se táhnou generace,“ vysvětlil.

Do kin by měli Bratři vstoupit letos 26. října, sedmdesát let od útěku části odbojové skupiny Mašínů na Západ. Režisér na premiéru pozval i Josefa Mašína. Zda přijede, neví. V létě mu ale s producentem plánují film promítnout u něj doma ve Spojených státech.