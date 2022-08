Příbuzný bratří Mašínů o nich točí film. Když na vás střílí, pacifismus není namístě, hodnotí jejich činy

Mašínové jsou do historie dvacátého století zapsáni jako rodina, jejíž členové se vzepřeli nacistické i komunistické totalitě. Josef Mašín starší sloužil jako důstojník prvorepublikové armády, po vzniku protektorátu přešel do protinacistického odboje jako jeden ze Tří králů. Byl dopaden a za heydrichiády popraven.

Scénář Bratrů se odehrává během zhruba tří let. Ze života sourozenců, který byl dobrodružný i po jejich emigraci, si tvůrci vybrali odboj doma v Československu a pokus probojovat se na Západ. „Nicméně pro mě to není film o odbojové činnosti, pro mě je to film především o rodině, která čelí velmi silným tlakům. Pro mě je to silný rodinný příběh,“ upozorňuje režisér.

Hodnoty, které už nejsou populární

On sám se přiklání na stranu těch, kteří Josefa a Ctirada Mašínovi vnímají jako pozitivní hrdiny. „Jednoznačně nesou znaky hrdinství, silné odvahy, schopnosti obětovat život v zájmu hodnot, které už dneska nejsou možná populární, jako je vlastenectví, čest a svoboda jedince i společnosti. To jsou hodnoty, které i já ctím, a myslím si, že je ten film může znovu částečně ve společnosti evokovat,“ očekává.

Srovnaný má i názor na to, že Mašínové ve svém odporu sáhli po zbraních a že při jejich akcích zemřeli lidé. „Když na vás někdo střílí, tak střílíte zpátky. V tomhle případě pacifismus není namístě. V momentě, kdy je proti vám vyvinuto silné bezpráví, tak je z mého pohledu naprosto legitimní bránit se se zbraní v ruce, pokud ten nepřítel bojuje se zbraní v ruce také,“ říká Mašín.

Uvádí, že Bratry vidí jako syrový akční film, „za všech okolností ale co nejvíce autentický (…) s absencí přikrášlování reality či kýčovitého oceňování protivníka“. Uvěřitelnost vyžaduje i po protagonistech Oskaru Hesovi a Janu Nedbalovi, kteří prý budou muset ztratit minimálně desetinu své váhy. Fyzická proměna herců má zprostředkovat co nejpřesvědčivěji proměnu filmových postav.

Přijede Josef Mašín na premiéru?

Další členy skupiny bratří Mašínů hrají Matyáš Řezníček (Václav Švéda), Adam Ernest (Milan Paumer) a Antonín Mašek (Zbyněk Janata). Sestru hlavních hrdinů Zdenu Mašínovou ztvárňuje Tatiana Dyková. Skutečná Zdena Mašínová žije v Olomouci, Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 ve Spojených státech.

V zahraničí zůstává i Josef Mašín, do Česka přijet odmítá – dokud v něm prý bude možná existence komunistické strany. „S Pepíkem jsme v kontaktu a věřím, že by mohl přehodnotit to, že do Česka se už nevrátí, a zastaví se třeba na premiéru,“ poznamenal režisér. Nabídnout Josefu Mašínovi roli ho ale prý nenapadlo.

Natáčení potrvá do konce listopadu. Premiéra filmu Bratři je v plánu 26. října 2023, tedy sedmdesát let od útěku do Západního Berlína. Snímek podpořila mimo jiné Česká televize, záštitu nad ním převzalo ministerstvo obrany.