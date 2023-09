Jakš bojoval v ringu, po okupaci v bombardéru. Jeho životní zápas přibližuje nový román

Boxer Vilda Jakub z filmu Pěsti ve tmě (1986) je postavou fiktivní. Tvůrci snímku se ale volně inspirovali skutečnými sportovci, především osudy Viléma Jakše. „Jeho životní zápas se odehrál v Paříži a ne tady v Lucerně, ale duchem to odpovídá velmi přesně,“ říká historik a spisovatel Dalibor Vácha.

Vilda Jakš byl prvním československým boxerem, který bojoval o titul mistra světa. Váchův román začíná v době Jakšovy největší slávy – v polovině 30. let minulého století. „Já jsem ho chtěl odvyprávět z pohledu Vildy Jakše jako mladíka, který najednou zasáhne do velkého světa boxu. Boxoval v Praze i Paříži, kde mu tleskaly desetitisíce lidí, ale chtěl jsem ukázat, že to byl normální mládenec, který měl svoje problémy i negativní stránky,“ nastiňuje spisovatel.

Nejvyšší titul nakonec Jakš nezískal. V Paříži utrpěl porážku a na odvetu už nedošlo. Na obzoru se objevil úplně jiný a mnohem důležitější zápas. Když v roce 1938 Československo mobilizovalo, Jakš se do země vrátil. A během následné nacistické okupace domov zase opustil, aby za něj mohl bojovat.