„S tím už asi nic neudělám,“ míní Hynek Čermák o škatulce drsného hocha

Každou z podstaty negativní figuru, kterou hraje, se snaží obhájit. „Když hrajete Roubala,“ zmiňuje své ztvárnění sériového vraha, „musíte se zamyslet nad tím, jak ten člověk pozitivně myslel. Protože žádný člověk, který páchá zlo, to nedělá proto, aby byl nejzlejší na světě, ale on si myslí, že dělá pro ten svět to nejlepší, co může. Že je to mimo žebříček morálních hodnot, to neví.“

Prevence násilí má smysl i po kapkách

Stejně dobře jako herec je už znám i jako fotograf ženských aktů. Fotí černobíle, neretušuje. Intimní práce předpokládá empatii a citlivost. „Focení aktů je o důvěře a také o tom tu důvěru nezklamat,“ dodává Čermák. Při překonání případného studu mu pomáhá profese herectví. „Nahota je v podstatě kostým. Mockrát jsem nahý hrál, vím, co je potřeba, aby se člověk cítil komfortně,“ vysvětlil.

Nafotil také sérii aktů na podporu obětí sexualizovaného násilí. „Násilí je v dnešní době jeden z komunikačních kanálů, nevím proč. Fotím ženy a mám je rád, tak jsem si říkal, že by bylo dobré se jich nějakým způsobem zastat,“ říká. Pod záštitou nadace Vize 97 spolu s lektorem sebeobrany Josefem Tomanem založili projekt Men's factor věnující se problematice šikany a násilí. Přednášejí na školách.

Učit společnost, že místo násilí je důležitý dialog a prevence, má podle něho smysl i po kapkách. Studentům říká: „I kdyby si jeden z vás za deset vzpomněl na Hynka s Pepíkem, jak říkali, co se má dělat, a podařilo se vám zachránit sebe nebo někomu pomoct, tak to stálo za to.“