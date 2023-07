Když se setká první láska s tou současnou. Šary Vary vezou divácké hity i vítěze festivalu

Kým jsme byli v minulém životě? A kým bychom byli teď, kdybychom se v minulosti vydali jinou cestou? To jsou otázky, které si kladou Hae-Song a Nora. Někdejší dětské lásky osud po mnoha letech znovu přivádí dohromady ve filmu Minulé životy, který se po projekcích na karlovarském festivalu představí i na Šary Vary. Oficiální ozvěny letošního ročníku vezou do Prahy a do Brna na dvě desítky diváckých hitů i oceněných snímků.