Zálohovat život? Člověk hledá hranice svobody a bezpečí, míní režisér sci-fi Bod obnovy

Futuristická Praha

Bod obnovy vznikal od prvního nápadu devět let. Tvůrci podle svých slov chtěli přijít s něčím, co podle nich v českém filmovém rybníčku chybí a zároveň dovede těžit ze středoevropského prostředí. To platí i pro vizuální stránku snímku. Používá vizuální efekty, ale natáčelo se rovněž v reáliích. Futuristické budovy našli filmaři i v Česku.

„Hledali jsme dostatečně ikonický posun v budoucnosti. Přišlo nám, že v Praze, která je starobylá, se nestaví moc zajímavých, strhujících staveb. Lidé se budou, což je trend, stále více stěhovat do měst, zároveň ale bude památkový úřad chtít zachovat původní ráz, takže kdo bude chtít stavět, bude muset pokračovat dál v původním stylu. Najednou vznikala idea, jak by to vypadalo,“ popisuje Holz. V postprodukci tak „futurologicky“ upravili třeba obchodní dům Kotva.

V českých kinech nastane Bod obnovy v září letošního roku.