Harrison Ford se vrací jako Indiana Jones. Teď ho pohodlně opouštím, říká osmdesátiletý herec

„Chvíli mi trvalo, než jsem ho (Indiana Jonese, pozn. red.) začal postrádat. Ale nakonec mi došlo, že existuje místo ještě pro jeden příběh. Takový, který bude řešit věk, čas a rodinné vztahy způsobem, který celou ságu propojí. Je mi pohodlnější, když tuhle postavu opustím tady a teď než na konci Království křišťálové lebky,“ sdělil Ford v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly v narážce na čtvrtý indianajonesovský snímek.

V novém filmu režírovaném Jamesem Mangoldem archeologa potkáváme v roce 1969, kdy Američané vstoupili na Měsíc. Pomohl jim v tom vědec s temnou minulostí, jenž má zájem o vzácný artefakt jménem Archimédovo soukolí, podobně jako Jonesova kmotřenka Helena, jíž ztvárňuje komička Phoebe Waller-Bridgeová. Akční souboje a honičky vedou hrdiny z New Yorku do marockého Tangeru, na Egejské moře i do sicilských Syrakus. Indiana Jones však tentokrát uhání i proti proudu času.

V úvodní sekvenci, v níž archeolog v závěru druhé světové války zápolí s nacisty na hradě, který bombardují, je Ford digitálně omlazený – jeho dvojník s umělou tváří tak uhání na motorce k vlaku, jenž převáží vzácné artefakty do Berlína.

Nový film vyšel kvůli komplikovanému natáčení i odkladům na 295 milionů dolarů, což z něj dělá jeden z nejdražších snímků historie. Po premiéře v Cannes novinka nenasbírala příliš pozitivní ohlasy, nyní se podle listu Variety očekává, že by si za první víkend mohla přijít na 145 milionů dolarů na globálních tržbách.