Indiana Jones omládne díky umělé inteligenci. Filmaři si s takovými úpravami pohrávají s různou úspěšností

Podle režiséra Jamese Mangolda se ve filmu nebude předstírat, že hrdina není tak starý, jak jeho představitel, osmdesátiletý herecký veterán Harrison Ford, jenž se musel znovu pouštět do krkolomných akčních scén s fedorou na hlavě a bičem v ruce. V úvodní sekvenci se ale archeolog ukáže na začátku čtyřicátých let, i když zbytek děje se odehrává na konci let šedesátých. Stále ho však bude přestavovat Ford, akorát s digitálně omlazenou tváří.

Sám herec se prý k nápadu zpočátku stavěl rezervovaně, výsledek ho ale přesvědčil. V rozhovoru pro list The Hollywood Reporter uvedl, že trikaři využili v postprodukci umělou inteligenci k roztřídění použitého i nepoužitého materiálu s ním samým za posledních čtyřicet let jeho kariéry, aby jeho omlazenou tvář složili z již natočených záběrů ve stejném úhlu a se správným světlem. „Je to bizarní, ale funguje to. Je to opravdu moje tvář,“ sdělil.

„Bude se o tom mluvit kvůli technologii, přesto doufám, že si diváci budou říkat, že se ve filmu použily nějaké čtyřicet let staré záběry, které se teprve teď podařilo najít,“ doplnila pro časopis Empire Kathleen Kennedyová, producentka snímku, jenž se možná poprvé představí už v květnu na festivalu v Cannes. Do českých kin pak dorazí 29. června.

Film vyšel studio Disney podle informací médií na 300 milionů dolarů bez reklamy, tudíž je podle tabulek sedmým nejdražším filmem historie – podle zákulisních informací výrobu komplikovalo třeba i natáčení hned několika potenciálních vyústění nového příběhu. Digitální omlazování herců pomocí AI si ale v blízké budoucnosti vyzkouší i další tvůrci.