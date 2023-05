Festival v Cannes aplaudoval Harrisonu Fordovi, Indianu Jonesovi už vlažněji

Nadšení podle deníku sráží i digitální omlazení, jímž Harrison Ford prošel kvůli úvodnímu ději, který se přenese do dob druhé světové války, zatímco hlavní příběh se odehrává až na konci šedesátých let.

„Jedním z problémů je, že film samotný se hraje jako pásmo největších hitů. Je napěchovaný nacisty, honičkami, výbuchy, haváriemi a jako by téměř všemi klišé dobrodružných filmů, které série od svého vzniku recyklovala, přesto na tomto pásmu není nic svižného,“ snažil se vystihnout dojem ze snímku The New York Times.

Pomocí nových trikových technologií, včetně zapojení umělé inteligence, by měl Ford působit jako ve snímku Dobyvatelé ztracené archy, kdy mu bylo čtyřicet. Podle The New York Times ale vyznívá hercovo digitální omlazení rušivě. „Vypadá nějak tak, jak vypadal v prvních dvou filmech, ale zároveň vůbec,“ popisuje deník.

Zprávy o světové premiéře se shodují, že i když reakce na samotný film se zdály rozpačité, Fordovi patřil upřímný aplaus. Herci se dostalo přivítání jako opravdové filmové hvězdě, když jeho jméno skandovaly tisíce fanoušků.

A to ani nemusel přichystat velkolepé entrée s přeletem stíhaček jako loni jeho kolega Tom Cruise, když v Cannes uváděl světovou premiéru jiné ikonické filmové série – Top Gun: Maverick. „Místo toho dal osmdesátiletý Ford festivalu a vděčnému publiku přesně to, co chtělo a potřebovalo: ano, šarm, ale také duši, emoce a známý pokřivený úsměv,“ ocenil The New York Times.

Naposledy s Fordem, poprvé bez Spielberga

Indiana Jones a nástroj osudu je pátým dílem série a zároveň prvním, který nerežíroval Steven Spielberg. Židli režiséra přepustil Jamesi Mangoldovi.

Příběh se odehrává na konci šedesátých let, na pozadí závodů v dobývání vesmíru. Archeologa a dobrodruha Indiana Jonese znepokojuje, že NASA spolupracuje s bývalým nacistou. Jonesovým protivníkem v této roli je Mads Mikkelsen.

Na výpravu se Indiana Jones tentokrát vydává spolu se svou kmotřenkou, kterou hraje Phoebe Waller-Bridgeová, známá především z britského sitcomu Potvora, ale podílela se také třeba na scénáři bondovky Není čas zemřít.