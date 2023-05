Dům v lukách skrývá příběh o vysídlení, točí ho rakouská režisérka

Domem v lukách z názvu snímku se stal zámek v Jaroslavicích na Znojemsku, které se za druhé světové války staly součástí třetí říše. „Film vypráví o tom, co se změnilo a co ne. Vesměs se nic nezměnilo. Ze všeho nejdřív se musí mladší generace ptát, jak se na nás podepsala minulost a jak to ovlivňuje naše životy. Tak to vidím já,“ říká Kotyk.

Rakouská režisérka s českými kořeny se proto rozhodla vytáhnout na světlo bolestné události, které následovaly po konci druhé světové války. Inspirovala se příběhem vlastní rodiny, které stát po letech vrátil dům zabavený její babičce.

Melíšková: Můžete se v minulosti patlat, nebo jít dál

Podobnou rodinnou historii má i představitelka jedné z hlavních rolí, Klára Melíšková. „Mému tatínkovi vrátili po revoluci statek. Cítím, že to utrpení, jaké prožívali děda s babičkou, když jim ten statek vzali, v naší rodině stejně pořád někde je, a můžete se rozhodnout: buďto se v tom budu patlat, anebo prostě půjdu dál,“ míní.

Z českých herců se v obsazení objeví také třeba Elizaveta Maximová. „Hraju mladou učitelku Věru. I přestože je Češka a její Karel dezertoval, přece jenom jim ve vesnici neodpustí, že je Němec,“ prozradila k příběhu.

Na jižní Moravě se filmový štáb chvíli zdrží. V plánu má natáčet třeba také v Moravském krasu, Hatích na Znojemsku nebo Zbraslavi na Moravě.