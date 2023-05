Režisér Sedláček zinscenoval setkání Haase a Mandlové. Ve skutečnosti si neodpustili

„Haas ji úplně vymazal ze svého života,“ říká představitelka Adiny Klára Cibulková. „Neodpustili si navzájem a ani sami sobě, Mandlová se nenáviděla, je to zjevné i z jejích pamětí,“ dodává Sedláček.

Do vlasti se vrátili, ale ne nadlouho

Mandlová za protektorátu v Praze zůstala a dál hrála ve filmu. Po válce čelila obvinění z kolaborace, mimo jiné kvůli údajnému poměru s německým státním ministrem pro Čechy a Moravu K. H. Frankem. Tři měsíce strávila za mřížemi, pro nedostatek důkazů byla ale propuštěna. Nedlouho po válce se provdala za pilota RAF a odešla do Londýna.

Na rozdíl od Haase, který za hranicemi hrál i režíroval, se Mandlové v cizině jako herečce prosadit nepodařilo. V šedesátých letech se měla objevit v pražském nastudování muzikálu Hello, Dolly!, ale po prvních zkouškách ji zpátky do Anglie vyhnala minulost, zášť i StB.

Haas přijel na krátkou návštěvu do Československa v roce 1963, když Národní divadlo slavilo osmdesát let od svého založení. Bylo to poprvé a naposledy – pak už se do vlasti nikdy nevrátil. Adina Mandlová se stihla domů podívat v devadesátých letech nedlouho před svou smrtí.

Osudy Mandlové a Haase – každého zvlášť – zpracovávají i jiné divadelní inscenace, které se aktuálně v Česku hrají. Hugo Haas v představení pražského souboru ProART Company vede pro změnu fiktivní rozhovor s bratrem Pavlem. Osud Adiny Mandlové „bez líbivého pomníčku“ zpracovali v městském divadle v hereččině rodné Mladé Boleslavi.